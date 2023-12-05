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Силы рф «постепенно продвигаются через руины Марьинки» - британская разведка

Силы рф «постепенно продвигаются через руины Марьинки» — британская разведка

5 дек 2023, 12:46
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Британська розвідка стверджує, що останніми тижнями сили рф «поступово просуваються через руїни Мар’їнки» на Донеччині.


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Ймовірно, наразі вони «контролюють більшу частину забудованої території», пишуть в розвідці.

Натомість додають, що «українські сили, як і раніше, контролюють ділянки території на західній околиці міста». Місто знаходиться на лінії фронту з 2014 року.

Минулого тижня росіяни ненадовго повісили свою триколірну ганчірку на будинку на околиці Мар’їнки. За даними Deep State, він знаходиться у «сірій» зоні.

До війни її населення становило 9000 осіб. Зараз містечко вщент зруйновано.

Источник: Ракурс


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