Британська розвідка стверджує, що останніми тижнями сили рф «поступово просуваються через руїни Мар’їнки» на Донеччині.

.

Ймовірно, наразі вони «контролюють більшу частину забудованої території», пишуть в розвідці.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 5 December 2023.



Find out more about Defence Intelligence’s use of language: https://t.co/vCciprckfn



�� #StandWithUkraine �� pic.twitter.com/091BxUQEop