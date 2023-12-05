Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Сили рф «поступово просуваються через руїни Мар’їнки» - британська розвідка

Сили рф «поступово просуваються через руїни Мар’їнки» — британська розвідка

5 гру 2023, 12:46
999

Британська розвідка стверджує, що останніми тижнями сили рф «поступово просуваються через руїни Мар’їнки» на Донеччині.


.

Ймовірно, наразі вони «контролюють більшу частину забудованої території», пишуть в розвідці.

Натомість додають, що «українські сили, як і раніше, контролюють ділянки території на західній околиці міста». Місто знаходиться на лінії фронту з 2014 року.

Минулого тижня росіяни ненадовго повісили свою триколірну ганчірку на будинку на околиці Мар’їнки. За даними Deep State, він знаходиться у «сірій» зоні.

До війни її населення становило 9 тис. осіб. Зараз містечко вщент зруйновано.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів