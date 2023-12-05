Сили рф «поступово просуваються через руїни Мар’їнки» - британська розвідка

https://racurs.ua/ua/n190032-syly-rf-postupovo-prosuvautsya-cherez-ruyiny-mar-yinky-brytanska-rozvidka.html

Ракурс

Британська розвідка стверджує, що останніми тижнями сили рф «поступово просуваються через руїни Мар’їнки» на Донеччині.

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Ймовірно, наразі вони «контролюють більшу частину забудованої території», пишуть в розвідці.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 5 December 2023.



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�� #StandWithUkraine �� pic.twitter.com/091BxUQEop — Ministry of Defence �� (@DefenceHQ) December 5, 2023

Натомість додають, що «українські сили, як і раніше, контролюють ділянки території на західній околиці міста». Місто знаходиться на лінії фронту з 2014 року.

Минулого тижня росіяни ненадовго повісили свою триколірну ганчірку на будинку на околиці Мар’їнки. За даними Deep State, він знаходиться у «сірій» зоні.

До війни її населення становило 9 тис. осіб. Зараз містечко вщент зруйновано.