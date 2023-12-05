Сжигание ископаемого топлива влечет за собой рекордные выбросы углекислого газа

https://racurs.ua/n190043-vybrosy-co2-ustanovili-ocherednoy-rekord-v-2023-godu-uchenye.html

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Глобальні викиди вуглецю від викопного палива знову зросли у 2023 році, досягнувши рекордного рівня.

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Про це свідчать результати дослідженням наукової команди Глобального вуглецевого проекту (Global Carbon Project), повідомляє видання EurekAlert.

Очікується, що викиди викопного вуглекислого газу (CO2) у 2023 році сягнуть рівня 36,8 млрд тонн, що на 1,1% більше, ніж у 2022 році.

У звіті прогнозується, що загальні глобальні викиди CO2, котрі поєднують викиди від викопного палива та наслідки змін у землекористуванні (наприклад, вирубування лісів) становитимуть 40,9 млрд тонн у 2023 році.

Це приблизно стільки ж, скільки і в 2022 році, і є частиною десятирічного «плато» — далекого від різкого скорочення викидів, яке вкрай необхідне для досягнення глобальних кліматичних цілей, — наголошуються у статті.

Зазначається, що регіональні тенденції різко відрізняються. У 2023 році прогнозується:

збільшення викидів в Індії (8,2%) і Китаї (4,0%);

зниження викидів у ЄС (-7,4%), США (-3,0%) та решті світу (-0,4%).

Також учені прогнозують, що за результатами 2023 року:

зростуть глобальні викиди вугілля (1,1%), нафти (1,5%) і газу (0,5%);

рівень CO 2 в атмосфері становитиме в середньому 419,3 часток на мільйон, що на 51% вище «доіндустріального рівня.

Крім того, Global Carbon Project встановив, що:

глобальні викиди CO2 від пожеж у 2023 році були вищими за середні (на основі супутникових записів з 2003 року) через екстремальний сезон лісових пожеж у Канаді, де викиди були в шість-вісім разів вищими за середні;

близько половини всіх викидів CO2 продовжує поглинатися сушею та океаном, а решта залишається в атмосфері, де це спричиняє зміну клімату;

водночас поточний рівень видалення вуглекислого газу на основі технології (тобто без урахування природних засобів, таких як лісовідновлення) становить близько 0,01 млн тонн CO2, що у понад мільйон разів менше, ніж поточні викиди CO 2 з викопного палива.

За словами учених, дії щодо зменшення викидів вуглецю від викопного палива залишаються дуже повільними, тож вже не вдасться досягти мети Паризької кліматичної угоди 2015 року, котра полягала в обмеженні зростання температури до +1,5°C від доіндустріальних рівнів.

Тепер виглядає неминучим, що ми перевищимо ціль Паризької угоди на 1,5 °C, і лідери, які зустрінуться на COP28 (Конференції ООН зі змін клімату — ред.), повинні будуть домовитися про швидке скорочення викидів викопного палива, щоб зберегти ціль навіть на 2 °C, — наголошують учені.

Джерело: EurekAlert