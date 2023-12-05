ВСУ уничтожили бомбардировщик рашистов возле Змеиного

ВСУ уничтожили Су-24М рашистов, фото: РИА Новости

https://racurs.ua/n190047-vsu-unichtojili-bombardirovschik-rashistov-vozle-zmeinogo.html

Ракурс

Захисники України в районі острова Зміїний знищили російський бомбардувальник Су-24М, який під прикриттям винищувача Су-30СМ, намагався завдати ракетно-бомбового удару по півдню Одещини.

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Про це сьогодні, 5 грудня, у своєму Telegram-каналі повідомив командувач Повітряних сил України Микола Олещук.