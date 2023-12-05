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Ракурс
ЗСУ знищили Су-24М рашистів, фото: РІА «Новости»

ЗСУ знищили бомбардувальник рашистів біля Зміїного

5 гру 2023, 19:37
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Захисники України в районі острова Зміїний знищили російський бомбардувальник Су-24М, який під прикриттям винищувача Су-30СМ, намагався завдати ракетно-бомбового удару по півдню Одещини.


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Про це сьогодні, 5 грудня, у своєму Telegram-каналі повідомив командувач Повітряних сил України Микола Олещук.

Завдяки успішно проведеній операції повітряного командування «Південь», український зенітний ракетний підрозділ відправив російську «сушку» услід за «русскім воєнним кораблем, — зазначив Олещук.

Джерело: Ракурс


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