ЗСУ знищили бомбардувальник рашистів біля Зміїного

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ЗСУ знищили Су-24М рашистів, фото: РІА «Новости»
ЗСУ знищили бомбардувальник рашистів біля Зміїногоhttps://racurs.ua/ua/n190047-zsu-znyschyly-bombarduvalnyk-rashystiv-bilya-zmiyinogo.htmlРакурс
Захисники України в районі острова Зміїний знищили російський бомбардувальник Су-24М, який під прикриттям винищувача Су-30СМ, намагався завдати ракетно-бомбового удару по півдню Одещини.
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Про це сьогодні, 5 грудня, у своєму Telegram-каналі повідомив командувач Повітряних сил України Микола Олещук.
Завдяки успішно проведеній операції повітряного командування «Південь», український зенітний ракетний підрозділ відправив російську «сушку» услід за «русскім воєнним кораблем, — зазначив Олещук.
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