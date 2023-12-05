Владимир Зеленский, скриншот видео

https://racurs.ua/n190053-vse-kto-vo-vremya-voyny-stal-geroem-ukrainy-poluchat-jile-ot-gosudarstva-zelenskiy.html

Ракурс

Квартиру від держави отримають кожен воїн та рідні воїна, якому звання Героя України присвоєно посмертно.

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Президент України Володимир Зеленський заявив про це сьогодні, 5 грудня, у своєму вечірньому відеозверненні.

Не за роки, не колись там потім, а зараз, — наголосив Зеленський.

Він зазначив, що сьогодні вручав перші документи на квартиру.

Двадцять один Герой України. Воїни Збройних Сил України, Національної гвардії, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби. Із цих двадцяти одного девʼять — полеглі герої, — зазначив Зеленський.

За його словами, всього від початку повномасштабного російського вторгнення звання Героя України отримали щонайменше 360 людей, з них 210 нагороджені посмертно.