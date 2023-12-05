Уничтожение российского комплекса, скриншот видео

https://racurs.ua/n190054-armiya-dronov-unichtojila-glaz-mordora-na-zaporojskom-napravlenii-video.html

Ракурс

На Запорізькому напрямку український дрон-камікадзе «Мольфар» знищив ворожий комплекс спостереження «Муром-П».

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Відповідне відео сьогодні, 5 грудня, у своєму Telegram-каналі опублікував Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Армія дронів демілітаризувала «око Мордора» на Запорізькому напрямку. Саме так називають комплекс «Муром-П», який дає змогу окупантам цілодобово спостерігати за територією та просуванням українських військ, — зазначив Федоров. — Потужна робота ударної роти БпЛА зі 108 окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ.

На опублікованому міністром відео показано момент завдання удару по російському комплексу спостереження.

«Пташка» успішно перетворила на брухт російську техніку та засліпила ворога, — зазначив Федоров.

Російський комплекс дистанційного спостереження «Муром-П» обладнаний тепловізором та камерою з зумом і, як вважається, може виявляти людей й та автомобілі на відстані до 8−10 км.