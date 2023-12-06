На нужды Сил обороны передали 10 тонн изъятых российских автозапчастей, фото: ГБР

https://racurs.ua/n190057-10-tonn-kontrabandnyh-rossiyskih-avtozapchastey-peredali-silam-oborony-ukrainy-foto.html

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Держприкордонслужбі передали 10 тонн автозапчастин виробництва російського концерну «ГАЗ» вартістю у понад 5 млн грн, котрі були вилучені ДБР під час спроби нелегального ввезення на територію нашої держави.

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Ці запчастини використають для ремонту траспортних засобів ДПСУ, які були пошкоджені під час бойових дій, повідомляє прес-служба ДБР.

Зазначається, що оборудку із автозапчастинами правоохоронці викрили під час спроби оформлення товару на Київській митниці у серпні 2023 року.

Для обходу санкцій представники країни-агресора планували поставити до нашої держави контрабандну продукцію через треті країни, — вказано в повідомленні. — За розробленою організаторами схемою, товар спочатку оформлювався на білоруські фірми-прокладки, надалі направлялися на адресу європейських компаній, які вже начебто офіційно експортували продукцію в Україну.

Під час перевірки супровідних документів було встановлено, що запчастини постачаються за контрактом із розрахунками у російських рублях. Кінцевим отримувачем коштів є комерційна структура, банківський рахунок якої відкрито в країні-агресорі.

Товари російського виробництва вилучено у межах кримінального провадження за фактом пособництва країні-агресору (ч. 2 ст. 110−2 Кримінального кодексу), слідство триває. За це правопорушення законодавство передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до семи років.

У ДБР зазначають, що в липні 2023 року вже блокували ввезення в Україну за цією ж схемою партію російських автозапчастин вартістю у понад 3 млн грн. Ці автозапчастини також передані на потреби військових.