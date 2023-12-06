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Российские корабли из Черного моря продолжают угрожать Украине, инфографика: ВМС ВСУ
Четыре военных корабля держит россия в Черном море (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n190058-chetyre-voennyh-korablya-derjit-rossiya-v-chernom-more-infografika.htmlРакурс
У Чорному морі станом на 8.00 сьогоднішнього дня, 6 грудня, на бойовому чергуванні перебувають чотири російські кораблі, з них жодного носія крилатих ракет «Калібр».
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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.
У Середземному морі перебувають два ворожі кораблі, в Азовському морі — один корабель.
Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керченською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:
- до Азовського моря — дев’ять суден, з них чотири рухались з протоки Босфор;
- до Чорного моря — 24 судна, з них три продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), — наголошують у ВМС.
Нагадаємо, в ніч на сьогодні військові моряки збили один із запущених рашистами дронів-камікадзе.
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