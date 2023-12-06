Российские корабли из Черного моря продолжают угрожать Украине, инфографика: ВМС ВСУ

https://racurs.ua/n190058-chetyre-voennyh-korablya-derjit-rossiya-v-chernom-more-infografika.html

Ракурс

У Чорному морі станом на 8.00 сьогоднішнього дня, 6 грудня, на бойовому чергуванні перебувають чотири російські кораблі, з них жодного носія крилатих ракет «Калібр».

.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.

У Середземному морі перебувають два ворожі кораблі, в Азовському морі — один корабель.

Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керченською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:

до Азовського моря — дев’ять суден, з них чотири рухались з протоки Босфор;

до Чорного моря — 24 судна, з них три продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), — наголошують у ВМС.

Нагадаємо, в ніч на сьогодні військові моряки збили один із запущених рашистами дронів-камікадзе.