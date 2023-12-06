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Ракурс
Российские корабли из Черного моря продолжают угрожать Украине, инфографика: ВМС ВСУ

Четыре военных корабля держит россия в Черном море (ИНФОГРАФИКА)

6 дек 2023, 09:55
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У Чорному морі станом на 8.00 сьогоднішнього дня, 6 грудня, на бойовому чергуванні перебувають чотири російські кораблі, з них жодного носія крилатих ракет «Калібр».


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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.

У Середземному морі перебувають два ворожі кораблі, в Азовському морі — один корабель.

Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керченською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:

  • до Азовського моря — дев’ять суден, з них чотири рухались з протоки Босфор;
  • до Чорного моря — 24 судна, з них три продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), — наголошують у ВМС.

Нагадаємо, в ніч на сьогодні військові моряки збили один із запущених рашистами дронів-камікадзе.

Источник: Ракурс


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