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Рашисты снова атаковали Украину «шахедами», фото: «Милитарный»

41 «шахед» уничтожили силы ПВО в ночь на 6 декабря (ИНФОГРАФИКА)

6 дек 2023, 08:40
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 6 грудня, атакували Україну безпілотниками типу Shahed.


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Усього було зафіксовано пуски 48 ударних БПЛА Shahed-136/131, в результаті протиповітряного бою знищено 41 з них. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Запуски ворожих безпілотників здійснювалися з двох напрямків:

  • мис Чауда (Крим);
  • Курська область рф.

До боротьби з безпілотниками залучалися винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук зазначив, що більшість знищених «шахедів» — на рахунку підрозділів мобільних вогневих груп Сил оборони України.

У Військово-морських силах ЗСУ повідомляють, що під час нічної атаки один із «шахедів» було збито військовими моряками.

Під час нічної атаки окупантів корабельно-катерним складом Військово-Морських Сил Збройних Сил України було збито дрон-камікадзе «SHAHED-136», — вказано в повідомленні, опублікованому на Фейсбук-сторінці ВМС.

Источник: Ракурс


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