Рашисты снова атаковали Украину «шахедами», фото: «Милитарный»

https://racurs.ua/n190056-41-shahed-unichtojili-sily-pvo-v-noch-na-6-dekabrya-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 6 грудня, атакували Україну безпілотниками типу Shahed.

.

Усього було зафіксовано пуски 48 ударних БПЛА Shahed-136/131, в результаті протиповітряного бою знищено 41 з них. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Запуски ворожих безпілотників здійснювалися з двох напрямків:

мис Чауда (Крим);

Курська область рф.

До боротьби з безпілотниками залучалися винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук зазначив, що більшість знищених «шахедів» — на рахунку підрозділів мобільних вогневих груп Сил оборони України.

У Військово-морських силах ЗСУ повідомляють, що під час нічної атаки один із «шахедів» було збито військовими моряками.