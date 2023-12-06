41 «шахед» знищили сили ППО в ніч на 6 грудня (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n190056-41-shahed-znyschyly-syly-ppo-v-nich-na-6-grudnya-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 6 грудня, атакували Україну безпілотниками типу Shahed.
Усього було зафіксовано пуски 48 ударних БПЛА Shahed-136/131, в результаті протиповітряного бою знищено 41 з них. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.
Запуски ворожих безпілотників здійснювалися з двох напрямків:
- мис Чауда (Крим);
- Курська область рф.
До боротьби з безпілотниками залучалися винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук зазначив, що більшість знищених «шахедів» — на рахунку підрозділів мобільних вогневих груп Сил оборони України.
У Військово-морських силах ЗСУ повідомляють, що під час нічної атаки один із «шахедів» було збито військовими моряками.
Під час нічної атаки окупантів корабельно-катерним складом Військово-Морських Сил Збройних Сил України було збито дрон-камікадзе «SHAHED-136», — вказано в повідомленні, опублікованому на Фейсбук-сторінці ВМС.