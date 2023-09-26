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Іран модернізував дрон-камікадзе Shahed-136, тепер він не гудітиме
Іран модернізував дрон-камікадзе Shahed-136, тепер він не гудітимеhttps://racurs.ua/ua/n187679-iran-modernizuvav-dron-kamikadze-shahed-136-teper-vin-ne-gudityme.htmlРакурс
Іран модернізував дрон-камікадзе Shahed-136. Тепер він не буде гудіти як мопед.
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Про це повідомив у соцмережі Х (Твіттер) OSINT-аналітик Бенджамін Пітте.
New images have been released showing an updated version of the Iranian shahed-136 OWA drone. The new version will be equipped with a turbojet engine. https://t.co/kK7YyHJCF2pic.twitter.com/w6TaLSilPv— Benjamin Pittet (@COUPSURE) September 26, 2023
На новій модифікації цього БПЛА-камікадзе, яким російська нечисть атакує Україну, встановили турбореактивний двигун.
Кадри його тесту є в пропагандистському фільмі, який незабаром покажуть іранцям. Він розповідатиме про створення «шахедів». Аналітик впевнений, що не буде проблем з продажем оновленого БПЛА росії.
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