Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Іран модернізував дрон-камікадзе Shahed-136, тепер він не гудітиме

Іран модернізував дрон-камікадзе Shahed-136, тепер він не гудітиме

26 вер 2023, 21:43
999

Іран модернізував дрон-камікадзе Shahed-136. Тепер він не буде гудіти як мопед.


.

Про це повідомив у соцмережі Х (Твіттер) OSINT-аналітик Бенджамін Пітте.

На новій модифікації цього БПЛА-камікадзе, яким російська нечисть атакує Україну, встановили турбореактивний двигун.

Кадри його тесту є в пропагандистському фільмі, який незабаром покажуть іранцям. Він розповідатиме про створення «шахедів». Аналітик впевнений, що не буде проблем з продажем оновленого БПЛА росії.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів