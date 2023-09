Иран модернизировал дрон-камикадзе Shahed-136, теперь он не будет гудеть

Іран модернізував дрон-камікадзе Shahed-136. Тепер він не буде гудіти як мопед.

Про це повідомив у соцмережі Х (Твіттер) OSINT-аналітик Бенджамін Пітте.

New images have been released showing an updated version of the Iranian shahed-136 OWA drone. The new version will be equipped with a turbojet engine. https://t.co/kK7YyHJCF2pic.twitter.com/w6TaLSilPv