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Ракурс
Иран модернизировал дрон-камикадзе Shahed-136, теперь он не будет гудеть

Иран модернизировал дрон-камикадзе Shahed-136, теперь он не будет гудеть

26 сен 2023, 21:43
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Іран модернізував дрон-камікадзе Shahed-136. Тепер він не буде гудіти як мопед.


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Про це повідомив у соцмережі Х (Твіттер) OSINT-аналітик Бенджамін Пітте.

На новій модифікації цього БПЛА-камікадзе, яким російська нечисть атакує Україну, встановили турбореактивний двигун.

Кадри його тесту є в пропагандистському фільмі, який незабаром покажуть іранцям. Він розповідатиме про створення «шахедів». Аналітик впевнений, що не буде проблем з продажем оновленого БПЛА росії.

Источник: Ракурс


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