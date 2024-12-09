Хакеры попытались атаковать оборонные предприятия Украины. Фото:

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Ракурс

Оборонні підприємства України були під хакерською атакою.

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Хакери угруповання UAC-0185 спробували атакувати українські оборонні підприємства, а також Сили безпеки та оборони шляхом розсилання фішингових листів. Про це Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України повідомила у Facebook.

Ці фішингові листи маскувались під офіційні повідомлення від Українського союзу промисловців і підприємців. Там містилося запрошення на конференцію, яка проходила 5 грудня й була присвячена продукції вітчизняних підприємств оборонно-промислового комплексу на технічні стандарти НАТО.

Також у листі містилося гіперпосилання «Вкладення містить важливу інформацію для вашої участі». Комп’ютери могли б інфікуватися, якщо перейти за цим посиланням та відкрити вкладені файли.

У Держспецзв’язку зазначили, що хакерське угруповання UAC-0185 активно діє щонайменше з 2022 року. Кіберзлочинці зосереджувались на викраденні облікових даних месенджерів Signal, Telegram, WhatsApp та військових систем DELTA, ТЕНЕТА, «Кропива».

Раніше ці хакери намагалися отримати несанкціонований віддалений доступ до комп’ютерів співробітників оборонних підприємств та представників Сил оборони.

Нагадаємо, у жовтні кіберкорпус воєнної розвідки України здійснив атаку на IT-інфраструктуру національного оператора системи рухомого супутникового звʼязку «Морсвязьспутник». Також було завдано удару по російській державній системі контролю руху морського транспорту.