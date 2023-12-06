Американские сенаторы провели засекреченный брифинг о помощи Украине, фото: PxHere

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У США покликаний зміцнити підтримку України засекречений брифінг за участю сенаторів, котрий проходив вчора, 5 грудня, перетворився на «партійну суперечку», у якій республіканці гнівно звинувачували демократів у спробі придушити їхні вимоги щодо посилення контролю на кордоні.

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Про це повідомляє видання The New York Times.

Зазначається, що цей конфлікт, який стався напередодні вирішального тестового голосування в Сенаті щодо законопроекту про надзвичайні витрати на суму 110,5 млрд дол. не лише дав зрозуміти, що воно провалиться, але й серйозно погіршив перспективи досягнення найближчим часом будь-якої двопартійної згоди.

Ми збираємося покинути Україну, — заявив, залишаючи брифінг, сенатор Крістофер С. Мерфі, демократ від штату Коннектикут, який відігравав провідну роль у переговорах з республіканцями протягом останніх кількох тижнів. — Коли володимир путін увійде в країну НАТО, вони (республіканці — ред.) шкодуватимуть про той день, коли вирішили грати в політику з майбутнім безпеки України.

Водночас республіканці заявили, що вони обурені тим, що представники адміністрації президента США відмовилися відповісти на їхні запитання про безпеку кордонів, котра, за їхніми словами, є передумовою для будь-якого плану щодо екстреної допомоги американським союзникам.

Вони хочуть десятки мільярдів доларів на допомогу нашим друзям і союзникам за кордоном, але вони не готові зробити те, що необхідно для запобігання потенційної кризи на кордоні, — заявив сенатор Джон Корнін. — Адміністрації Байдена, схоже, просто байдуже.

Зазначається, що навіть республіканці, які виступали за допомогу Україні на тлі зменшення підтримки в їхній партії, заявили, що не мають бажання підтримувати цей законопроект, якщо він не передбачає обмеження імміграції.

Джерело: The New York Times