Умеров объяснил, почему Зеленский отменил выступление на закрытой встрече американских сенаторов

Рустем Умеров, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n190059-umerov-obyasnil-pochemu-zelenskiy-otmenil-vystuplenie-na-zakrytoy-vstreche-amerikanskih-senatorov.html

Ракурс

Володимир Зеленський вчора, 5 грудня, мав виступити через захищений відеозв’язок на секретному брифінгу на якому американські сенатори мали обговорювати майбутню допомогу Україні, проте в останній момент скасував свій виступ.

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Міністр оборони України Рустам Умєров в ефірі американського телеканалу Fox пояснив дії Зеленського тим, що «це війна».