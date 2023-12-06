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Ракурс
Рустем Умеров, фото: Офис президента

Умеров объяснил, почему Зеленский отменил выступление на закрытой встрече американских сенаторов

6 дек 2023, 10:34
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Володимир Зеленський вчора, 5 грудня, мав виступити через захищений відеозв’язок на секретному брифінгу на якому американські сенатори мали обговорювати майбутню допомогу Україні, проте в останній момент скасував свій виступ.


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Міністр оборони України Рустам Умєров в ефірі американського телеканалу Fox пояснив дії Зеленського тим, що «це війна».

Це війна, тож ситуація може змінюватися. Але, я думаю, Зеленський вдячний і зробить це, коли буде можливо наступного разу, — заявив міністр оборони.

Источник: Ракурс


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