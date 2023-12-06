Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Рустем Умєров, фото: Офіс президента

Умєров пояснив, чому Зеленський скасував виступ на закритій зустрічі американських сенаторів

6 гру 2023, 10:34
999

Володимир Зеленський вчора, 5 грудня, мав виступити через захищений відеозв’язок на секретному брифінгу на якому американські сенатори мали обговорювати майбутню допомогу Україні, проте в останній момент скасував свій виступ.


.

Міністр оборони України Рустам Умєров в ефірі американського телеканалу Fox пояснив дії Зеленського тим, що «це війна».

Це війна, тож ситуація може змінюватися. Але, я думаю, Зеленський вдячний і зробить це, коли буде можливо наступного разу, — заявив міністр оборони.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів