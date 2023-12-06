Умєров пояснив, чому Зеленський скасував виступ на закритій зустрічі американських сенаторів

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Рустем Умєров, фото: Офіс президента
Умєров пояснив, чому Зеленський скасував виступ на закритій зустрічі американських сенаторівhttps://racurs.ua/ua/n190059-umierov-poyasnyv-chomu-zelenskyy-skasuvav-vystup-na-zakrytiy-zustrichi-amerykanskyh-senatoriv.htmlРакурс
Володимир Зеленський вчора, 5 грудня, мав виступити через захищений відеозв’язок на секретному брифінгу на якому американські сенатори мали обговорювати майбутню допомогу Україні, проте в останній момент скасував свій виступ.
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Міністр оборони України Рустам Умєров в ефірі американського телеканалу Fox пояснив дії Зеленського тим, що «це війна».
Це війна, тож ситуація може змінюватися. Але, я думаю, Зеленський вдячний і зробить це, коли буде можливо наступного разу, — заявив міністр оборони.
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