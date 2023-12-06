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Продолжается акция польских перевозчиков по блокированию границы, фото: rus-info.com

Количество грузовиков в очередях на польско-украинской границе назвали в ГПСУ

6 дек 2023, 12:58
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У чергах на перетин кордону з Польщі в Україну станом на ранок сьогоднішнього дня, 6 грудня, очікують 2 тис. 950 вантажівок.


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Про це повідомляє агентство «Укрінформ» з посиланням на речника Держприкордонслужби Андрія Демченка.

На напрямках, де блокування розпочалося 6 листопада, за інформацією польських прикордонників стоять 1 тис. 950 вантажівок:

  • Ягодин — 550;
  • Рава-Руська — 850;
  • Краківець -550.

У Шегині, де блокування в денний час розпочалося з 23 листопада, а цілодобово з 27 листопада, очікують 1000 вантажівок.

Демченко зазначив, що Словаччина блокування не здійснює. Станом на ранок у бік України на напрямку пункту пропуску «Ужгород» очікувало на проїзд 650 вантажівок.

На кордоні з Угорщиною станом на ранок в бік України на напрямку пункту пропуску «Тиса» очікувало на проїзд 730 вантажівок.

Джерело: «Укрінформ»


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