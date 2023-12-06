HIMARS обезвредила российский вертолет на Купянском направлении

https://racurs.ua/n190085-himars-obezvredila-rossiyskiy-vertolet-na-kupyanskom-napravlenii-video.html

Ракурс

Українські бійці з американської реактивної установки HIMARS знешкодили російський гелікоптер Мі08. Це сталося на Куп’янському напрямку.

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Бойову роботу українських військових показав СтратКом ЗСУ. Перед ударом Мі-8 окупантів виявив український розвідувальний безпілотник, який потім скорегував вогонь. Снаряд впав неподалік гелікоптера, що, ймовірно, призвело до значних пошкоджень машини від уламків.

Наші джерела стверджують, що вертоліт був функціонально знищений, — розповіли військові.

«Мілітарний» зауважує, що Мі-8 окупантів виявив розвідувальний безпілотний комплекс SHARK українського виробництва. Shark компанії Ukrspecsystems отримав модернізацію, яка збільшує радіус його зв’язку на 20 км.

Це не перший подібний випадок, коли українській артилерії вдається знешкодили російський гелікоптер. У лютому цього року артилерія 14-ї окремої механізованої бригади знищила гелікоптер Ми-24. Тоді по ньому почали завдавати артилерійських ударів, коли він приземлився.

Нещодавно на куп’янському напрямку HIMARS також уразив російську станцію радіоелектронної боротьби Р-934Б «Синица». Машину російської станції РЕБ, яку окупанти намагалися сховати у лісосмузі, також виявила українська аеророзвідка.