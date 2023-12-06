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Царев напрягся после ликвидации Кивы
Царев напрягся после ликвидации Кивыhttps://racurs.ua/n190088-carev-napryagsya-posle-likvidacii-kivy.htmlРакурс
Колаборант Олег Царьов розпереживався через вбивство свого колеги-колаборанта Іллі Ківи.
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Увечері 6 грудня він терміново вийшов в ефір і попросив російських патріотів не знущатися зі смерті Ківи.
Водночас Царьов віддав належне українським спецслужбам, які змогли дістати Ківу в елітному котеджному містечку під Москвою.
Камери та охорона не допомогли. Українські спецслужби працюють ефективно, — сказав Царьов.
Восени 2023 року на Царьова також скоїли замах. Його деталі залишаються невідомими, однак екс-нардеп отримав два вогнепальних поранення.
В Україні Царьова заочно засудили до 12 років ув’язнення за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.
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