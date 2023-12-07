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Ликвидация Кивы - следователи в рф заявили, что на теле предателя было два огнестрельных ранения

Ликвидация Кивы — следователи в рф заявили, что на теле предателя было два огнестрельных ранения

7 дек 2023, 10:20
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Російські слідчі заявили, що на тілі Іллі Киви було два вогнепальні поранення.


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У Киву вистрілили, коли він гуляв парком біля котеджного селища. Екснардеп помер на місці.

Слідком рф оголосив про дві вилучені пістолетні гільзи та патрон. Призначено експертизи, свідків допитують.

Російські Телеграм-канали пишуть про результати огляду тіла. Ківу нібито вбили пострілом у голову з пістолета. Одна з куль пройшла по дотичній, тому якийсь час він був ще живий.

Як пишуть російські Telegram-канали, розглядається версія, що колаборанта міг убити хтось із постояльців чи співробітників готелю. Його територія обнесена п’ятиметровим парканом і з вулиці потрапити до місця, де в калюжі крові лежав Ківа, не так просто.

Нардеп-зрадник перебрався жити в котедж на території готелю «Велич Кантрі Клаб», що у підмосковному Супонєво, приблизно три місяці тому. Місце проживання приховував. А віднедавна став скаржитися друзям, що за ним стежать. Але все одно щодня гуляв лісопарковою зоною. Там на нього й чекав кілер.

Попри поранення в голову, Ківа зміг дійти до території готелю, де впав у сніг та помер.

Ківа втік до Москви з початком повномасштабного вторгнення росії. Він активно виступав за окупацію України та займався кремлівською пропагандою. Український суд заочно засудив Ківу до 14 років увʼязнення за державну зраду.

Источник: Ракурс


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