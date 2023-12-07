Нацгвардейцы испепелили российский ЗРК «Оса». Фото:

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Ракурс

Зенітний ракетний комплекс «Оса» армії рф був знищений у Херсонській області.

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Росіяни намагалися замаскувати свій ЗРК у лісах області, але ціль виявили аеророзвідники 11-й бригади ім. Михайла Грушевського. Після цього техніку «вжалили». Про це 7 грудня Південне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії України повідомило у Facebook.

Гвардійці також оприлюднили відео, на якому зафіксовано знищення російської техніки.

Як відомо, ЗРК «Оса» — це автоматизований військовий зенітний ракетний комплекс, який є всепогодним і призначений для прикриття сил і засобів корпусу у всіх видах бойових дій. Комплекс оснащений шістьма зенітними керованими ракетами 9М33М3.

Нагадаємо, бійці ЗСУ на одному з напрямків фронту виявили важку вогнеметну систему «Солнцепек», яку росіяни намагалися заховати поблизу посадки. Російську ціль знищили бійці 72-ої окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців спільно з військовослужбовцями 74-го окремого розвідувального батальйону.