Російський «Солнцепек» знищили на фронті. Фото:

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Ракурс

Російська важка вогнеметна система «Солнцепек» була ефектно знищена на фронті.

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На одному з напрямків бійці ЗСУ виявили техніку окупантів, яку росіяни намагалися заховати поблизу посадки. Однак сховатися ворогам не вдалося — російську техніку було ліквідовано. Майстерно роботу виконали бійці 72-ої окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, а також військовослужбовці з 74-го окремого розвідувального батальйону. Про це Сухопутні війська ЗСУ 7 грудня повідомили у Facebook.

Як відомо, система «Солнцепек» була розроблена для знищення живої сили, піхоти, легкої бронетехніки і засобів постачання противника. Його вогнеметна система складається з 24 горючо-запальних ракетних зарядів, які розміщені в касетах. Ці ракети запускаються одночасно, утворюючи широкий залп по місцю удару.

Нагадаємо, наприкінці листопада оператори Сил спеціальних операцій виявили на Херсонському напрямку російську вогнеметну систему ТОС-1А «Солнцепек», яка щоденно обстрілювала позиції Сил оборони на плацдармі у Кринках. Ворожу техніку знищили за допомогою ударних БпАК.