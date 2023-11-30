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Сили спецоперацій спільно з СБУ та розвідниками виявили та знищили “Солнцепек”
Українські сили біля Кринок виявили та знищили «Солнцепек» (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n189854-ukrayinski-syly-bilya-krynok-vyyavyly-ta-znyschyly-solncepek-video.htmlРакурс
Сили спецоперацій спільно з СБУ та розвідниками виявили та знищили російський «Солнцепек».
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На плацдармі ЗСУ біля Кринок (Херсонський напрямок) оператори ССО у взаємодії з УСБУ в Харківській області та розвідниками 140-го ОРБ морської піхоти виявили російську вогнеметну систему ТОС-1А «Солнцепек».
З вогнеметної системи противник щоденно обстрілював позиції українських військ на плацдармі у Кринках, що на лівому березі Херсонщини.
За допомогою ударних БпАК ворожий «Солнцепек» знищено. Відео удару українських сил по російській машині опублікував очільник канцелярії президента України Андрій Єрмак.
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