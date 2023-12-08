Количество заблокированных забастовкой польских перевозчиков грузовиков назвали в ГПСУ

Количество заблокированных забастовкой польских перевозчиков грузовиков назвали в ГПСУhttps://racurs.ua/n190131-kolichestvo-zablokirovannyh-zabastovkoy-polskih-perevozchikov-gruzovikov-nazvali-v-gpsu.htmlРакурс
Польські перевізники продовжують блокувати кордон з Україною на чотирьох напрямках. В результаті у чергах стоять понад 3 тис. вантажівок.
Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, повідомляє сьогодні, 8 грудня, агентство «РБК-Україна».
За словами Демченка, на території Польщі у чергах стоять близько 3,3 тис. вантажівок, які чекають на виїзд до України:
- найбільша черга навпроти пункту пропуску «Шегині» — близько 1,2 тис. вантажівок;
- навпроти КПП «Рава-Руська» — 850 вантажівок;
- найбільш ускладнений рух на пунктах пропуску «Ягодин» та «Рава-Руська».
Якщо говорити про певні категорії вантажів, то вони рухаються. Це і гуманітарні вантажі, інші важливі вантажі, яких потребує Україна. Але сказати, що всі вони мають можливість безперешкодно перетнути кордон — я не можу, — зазначив Демченко.
Демченко зазначив, що пропускний пункт «Угринів» продовжує працювати:
- за минулу добу з України в Польщу через цей КПП проїхало близько 100 пустих вантажівок;
- у черзі чекають ще близько 270 вантажівок.
Проте, зазначає речник ДПСУ, відкриття ще одного пункту пропуску для порожніх вантажівок не послабило блокаду польськими перевізниками кордону.
Джерело: «РБК-Україна»