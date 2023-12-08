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Польские перевозчики продолжают блокировать границу, фото: «Укринформ»

Количество заблокированных забастовкой польских перевозчиков грузовиков назвали в ГПСУ

8 дек 2023, 11:37
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Польські перевізники продовжують блокувати кордон з Україною на чотирьох напрямках. В результаті у чергах стоять понад 3 тис. вантажівок.


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Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, повідомляє сьогодні, 8 грудня, агентство «РБК-Україна».

За словами Демченка, на території Польщі у чергах стоять близько 3,3 тис. вантажівок, які чекають на виїзд до України:

  • найбільша черга навпроти пункту пропуску «Шегині» — близько 1,2 тис. вантажівок;
  • навпроти КПП «Рава-Руська» — 850 вантажівок;
  • найбільш ускладнений рух на пунктах пропуску «Ягодин» та «Рава-Руська».

Якщо говорити про певні категорії вантажів, то вони рухаються. Це і гуманітарні вантажі, інші важливі вантажі, яких потребує Україна. Але сказати, що всі вони мають можливість безперешкодно перетнути кордон — я не можу, — зазначив Демченко.

Демченко зазначив, що пропускний пункт «Угринів» продовжує працювати:

  • за минулу добу з України в Польщу через цей КПП проїхало близько 100 пустих вантажівок;
  • у черзі чекають ще близько 270 вантажівок.

Проте, зазначає речник ДПСУ, відкриття ще одного пункту пропуску для порожніх вантажівок не послабило блокаду польськими перевізниками кордону.

Джерело: «РБК-Україна»


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