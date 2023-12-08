Рада лишила мандатов трех народных избранников

Сессионный зал Верховной Рады, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n190138-rada-lishila-mandatov-treh-narodnyh-izbrannikov.html

Ракурс

Верховна Рада сьогодні, 8 грудня, підтримала рішення про позбавлення мандатів трьох народних обранців.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Йдеться про таких депутатів:

співголову депутатської групи «Відновлення України» Максима Єфімова, який 1 грудня написав заяву про складення депутатських повноважень. За рішення про позбавлення його мандату проголосували 283 депутат. Єфімов мажоритарник, тож його місце буде вільне до завершення війни;

позафракційного нардепа Дмитра Шпенова, який 30 листопада написав заяву про складення депутатських повноважень. За це рішення проголосували 289 депутатів. Шпенов також мажоритарник, тому його місце теж буде вільне до завершення війни;

Віталія Данілова, який 22 листопада написав заяву про свій вихід з фракції політичної партії ВО «Батьківщина» та складання депутатських повноважень. За це рішення проголосував 291 депутат. Замість Данілова до ради зайде інший кандидат з виборчого списку цієї політсили.