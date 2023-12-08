Украина и Швеция говорили о самолетах Gripen. Фото:

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Україна та Швеція обговорюють можливість постачання Збройним силам винищувачів Gripen.

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Передачу Повітряним силам ЗСУ літаків Gripen обговорювали міністр оборони України Рустем Умеров та верховний головнокомандувач Збройних сил Швеції Мікаел Бюден. Про це 8 грудня заявив заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк, повідомило оборонне відомство у Facebook.

За його словами, зараз триває плідна двостороння робота стосовно передачі Україні літаків Gripen. Однак є «певні питання, пов’язані з НАТО». Заступник глави МОУ висловив сподівання, що «спільними зусиллями у нас вийде отримати ці літаки».

А головнокомандувач шведських Збройних сил генерал Мікаель Бюден заявив, що питання передачі літаків Gripen Україні обговорюється як на політичному, так і на військовому операційному рівні.

Я знаю, що діалог між нашими країнами триває. Тож ми в очікуванні політичних рішень, — заявив він.

Як відомо, ще в лютому цього року Україна надіслала Швеції запит на передачу винищувачів Gripen. Ці літаки стоять на озброєнні зокрема Швеції, Таїланду, Чехії, Угорщини, ПАР та Бразилії.

Нагадаємо, у листопаді головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявляв, що американські винищувачі F-16, які партнери обіцяють передати ЗСУ на початку 2024 року, тепер можуть бути менш корисними на фронті. Частково менша користь цих бойових літаків пов’язана з тим, що російська федерація вдосконалила свою протиповітряну оборону.