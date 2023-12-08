Прокуратура начала расследовать подтопление метро в Киеве. Фото: Кличко у Telegram

https://racurs.ua/n190152-prokuratura-nachala-rassledovat-podtoplenie-metro-v-kieve.html

Ракурс

Підтоплення тунелів київського метрополітену почали розслідувати правоохоронці.

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У п’ятницю, 8 грудня, столична влада оголосила про зупинку руху поїздів на відрізку між станціями «Либідська» та «Деміївська» Оболонсько-Теремківської лінії метро. Попередньо відомо, що сталася розгерметизація тунелю, а на стінах з’явилися тріщини. Це призвело до підтоплення тунелю на зазначеній ділянці метрополітену. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки. Слідчі та прокурори дослідять обставини, що призвели до зупинки метро.

Правоохоронці також повинні будуть надати правову оцінку діям посадовців комунального підприємства «Київський метрополітен» та підрядних організацій, які будували перегінні тунелі між станціями «Деміївська» та «Либідська» в заплаві річки Либідь.

Нагадаємо, сьогодні шість станцій метро Києва перестали працювати. Рух поїздів метро на ділянці між станціями «Теремки» — «Деміївська» зупинили з міркувань безпеки та з урахуванням технічного стану тунелів.

Громадська ініціатива «Пасажири Києва» повідомила, що рух поїздів між цими станціями зупинили через розгерметизацію тунелю, який перебуває в аварійному стані. У тунелі вода пішла на колії, що спричинило значне підтоплення.