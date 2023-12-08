У Києві на ремонт через підтоплення раптово закрили шість станцій метро «синьої гілки». Фото:

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Шість станцій метро Києва перестали працювати у п’ятницю, 8 грудня.

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Рух поїздів метро на ділянці між станціями «Теремки» — «Деміївська» зупинили з міркувань безпеки та з урахуванням технічного стану тунелів. Зараз поїзди курсують між станціями «Героїв Дніпра» — «Либідська». Мають запрацювати дублюючі маршрути наземного транспорту. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

Рух поїздів між станціями метро «Деміївська» та «Теремки» в столиці закрили на час ремонту перегінного тунелю. Обмеження продовжаться шість місяців. Спочатку планувалося, що ці станції підземки перестануть працювати з завтрашнього дня, 9 грудня.

Тим часом громадська ініціатива «Пасажири Києва» у Telegram повідомила, що рух поїздів від станції метро «Деміївська» до «Теремків» зупинили через розгерметизацію тунелю, який перебуває в аварійному стані. У тунелі вода пішла на колії, виникло значне підтоплення. У мережі вже з’явилися відповідні відео.

Нагадаємо, у Харкові планували побудувати першу в Україні підземну школу. У цьому навчальному закладі діти зможуть навчатися навіть під час ракетних атак, а сама школа відповідатиме найсучаснішим нормативним вимогам до захисних споруд.