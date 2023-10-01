Навчальні класи в метро Харкова. Фото:

https://racurs.ua/ua/n187842-persha-v-ukrayini-pidzemna-shkola-z-yavytsya-u-harkovi.html

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Першу в Україні підземну школу планують побудувати в Харкові.

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У цьому навчальному закладі діти зможуть навчатися навіть під час ракетних атак. Також школа відповідатиме найсучаснішим нормативним вимогам до захисних споруд. Про це міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив у Telegram.

Таке укриття дасть змогу продовжити безпечне очне навчання тисячам харківських дітей навіть під час ракетних загроз, — зазначив мер.

Як відомо, у вересні в харківському метрополітені з’явилися класи для навчання. Кабінетів під землею вистачає для занять 60-ти класів, які облаштували на п’яти станціях метро. У місті це вже назвали «метрошколою».

Нагадаємо, російські воєнні злочинці час від часу завдають ударів по українських освітніх закладах. Зокрема, 16 вересня армія рф обстріляла ліцей у селищі Львове Тягинської громади Херсонської області. У будівлі були пошкоджені стіна та дах й вибито вікна.