Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Школа під землею - як виглядають класи в метро Харкова

Школа під землею — як виглядають класи в метро Харкова (ФОТО)

4 вер 2023, 18:28
999

Через російські обстріли діти в Харкові змушені ходити на уроки в метро.


.

У прифронтовому місті для дітей із 19 місцевих шкіл навчальний рік розпочався незвичайним чином.

Як розповілп прес-служба міськради, приблизно тисяча дітей розпочала заняття з комбінованої системи, яка містить очні уроки в класах, які облаштували на п’яти станціях метро. У місті це вже назвали «метрошколою».

Школа під землею - як виглядають класи в метро Харкова

Для дітей приготовлено майже два десятки кабінетів, у кожному може бути до 20 осіб. Найстарший клас, який навчатиметься у метро, — восьмий. Заняття у підземці проходитимуть у дві зміни, на перервах діти не виходитимуть на поверхню.

Школа під землею - як виглядають класи в метро Харкова

Школа під землею - як виглядають класи в метро Харкова

День знань Харків та область зустріли з 72 повністю зруйнованими та 640 пошкодженими навчальними закладами. У серпневій доповіді ЮНІСЕФ наголошувалося, що постійні обстріли з боку російських військових призвели до того, що лише третина українських школярів може повноцінно відвідувати заняття.

Школа під землею - як виглядають класи в метро Харкова

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів