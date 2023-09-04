Школа под землей – как выглядят классы в метро Харькова

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Ракурс

Через російські обстріли діти в Харкові змушені ходити на уроки в метро.

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У прифронтовому місті для дітей із 19 місцевих шкіл навчальний рік розпочався незвичайним чином.

Як розповілп прес-служба міськради, приблизно тисяча дітей розпочала заняття з комбінованої системи, яка містить очні уроки в класах, які облаштували на п’яти станціях метро. У місті це вже назвали «метрошколою».

Для дітей приготовлено майже два десятки кабінетів, у кожному може бути до 20 осіб. Найстарший клас, який навчатиметься у метро, — восьмий. Заняття у підземці проходитимуть у дві зміни, на перервах діти не виходитимуть на поверхню.

День знань Харків та область зустріли з 72 повністю зруйнованими та 640 пошкодженими навчальними закладами. У серпневій доповіді ЮНІСЕФ наголошувалося, що постійні обстріли з боку російських військових призвели до того, що лише третина українських школярів може повноцінно відвідувати заняття.