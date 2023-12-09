США наложили вето на резолюцию ООН о прекращении огня в Секторе Газа. Фото:

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США наклали вето на резолюцію Ради безпеки ООН, що містила заклик до негайного припинення вогню між Ізраїлем та палестинським бойовим угрупованням ХАМАС в Секторі Газа.

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Проект резолюції підготували Об'єднані Арабські Емірати й вона передбачала негайне гуманітарне припинення вогню. Однак її не ухвалили, оскільки Сполучені Штати Америки 8 грудня наклали на неї вето. Велика Британія утрималася від голосування, а решта 13 членів Радбезу голосували за. Про це повідомило агентство Reuters.

За словами, представника Вашингтону, ця резолюція начебто є незбалансованою та відірваною від реальності. Делегат заявив, що негайне припинення бойових дій лише «посіє насіння нової війни», оскільки ХАМАС насправді не шукає миру.

Однак у Сполучених Штатах підтримують запровадження паузи в боях, бо це дозволить захистити мирних мешканців та звільнити заручників, які були захоплені ісламістами під час нападу на Ізраїль 7 жовтня.

Як відомо, Радбез ООН вже вп’яте намагався ухвалити резолюцію з приводу війни на Близькому Сході.

Нагадаємо, Білий дім вже розробив багатоетапний план управління Сектором Газа після війни. В його основі полягає контроль території оновленою Палестинською адміністрацією, яка контролює Західний берег річки Йордан.

Джерело: Reuters