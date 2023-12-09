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Украинцам в оккупации будут отказывать в медпомощи. Фото:

Захватчики будут отказывать в медобслуживании украинцам в оккупации — ЦНС

9 дек 2023, 10:20
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Українці в окупації залишаться без медичного обслуговування з початку наступного року.


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Російській загарбники відмовлятимуть у меддопомозі громадянам України, які відмовилися отримати паспорт російської федерації. Відповідне нововведення вороги запровадять з 1 січня 2024 року. Про це повідомили в Центрі національного спротиву.

Зазначається, що подібний «пілотний проект» росіяни вже тестують у Старобільську Луганської області. У цьому місті українцям без російського паспорта відмовляють у медичних послугах, а в аптеках не видають ліки по соціальних програмах.

У ЦНС наголосили, що росіяни проводять свідому політику геноциду з метою знищення українців як нації на їх етнічних землях.

Нагадаємо, в Центрі національного спротиву повідомляли, що в окупованих районах Донецької області заробітну плату з травня 2023 року не отримують працівники «націоналізованих» заводів та шахт, які стоять у простої через знищення окупантами економіки регіону.

Источник: Ракурс


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