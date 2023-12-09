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Українцям в окупації відмовлятимуть у меддопомозі. Фото:
Загарбники відмовлятимуть у медобслуговуванні українцям в окупації — ЦНСhttps://racurs.ua/ua/n190159-zagarbnyky-vidmovlyatymut-u-medobslugovuvanni-ukrayincyam-v-okupaciyi-cns.htmlРакурс
Українці в окупації залишаться без медичного обслуговування з початку наступного року.
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Російській загарбники відмовлятимуть у меддопомозі громадянам України, які відмовилися отримати паспорт російської федерації. Відповідне нововведення вороги запровадять з 1 січня 2024 року. Про це повідомили в Центрі національного спротиву.
Зазначається, що подібний «пілотний проект» росіяни вже тестують у Старобільську Луганської області. У цьому місті українцям без російського паспорта відмовляють у медичних послугах, а в аптеках не видають ліки по соціальних програмах.
У ЦНС наголосили, що росіяни проводять свідому політику геноциду з метою знищення українців як нації на їх етнічних землях.
Нагадаємо, в Центрі національного спротиву повідомляли, що в окупованих районах Донецької області заробітну плату з травня 2023 року не отримують працівники «націоналізованих» заводів та шахт, які стоять у простої через знищення окупантами економіки регіону.
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