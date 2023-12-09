Рада расширила список членов семьи погибших военных для получения единовременной помощи

https://racurs.ua/n190178-rada-rasshirila-spisok-chlenov-semi-pogibshih-voennyh-dlya-polucheniya-edinovremennoy-pomoschi.html

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Верховна Рада України прийняла в цілому Закон України щодо вдосконалення правового регулювання правовідносин, пов’язаних з призначенням, отриманням одноразової грошової допомоги та наданням пільг деяким категоріям осіб (№ 9226).

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Ним розширюється коло осіб, що мають право на одноразову грошову допомогу через військову агресію росії проти України.

«За» проголосували 274 депутати.

Тепер право на виплати мають:

діти загиблого (померлого), у тому числі усиновлені, зачаті за життя загиблого (померлого) та народжені після його смерті;

діти, щодо яких загиблого (померлого) було позбавлено батьківських прав;

той із подружжя, який пережив загиблого (померлого);

батьки (усиновлювачі), якщо вони не були позбавлені щодо нього батьківських прав і їхні права не були поновлені на час загибелі (смерті) особи;

онуки, у випадку, якщо їх батька або матері, що є дитиною загиблого (померлого), не було в живих на момент загибелі (смерті) особи або на момент призначення допомоги;

жінка або чоловік, з яким загиблий (померлий) проживали однією сім'єю, але не перебували у шлюбі між собою, за умови, що цей факт встановлено рішенням суду, яке набрало законної сили;

утриманці загиблого (померлого).

При цьому військові та працівникам критичної інфраструктури можуть самі визначати частки отримувачів одноразової грошової допомоги за заповітом.

Втім, законом передбачено, що малолітні, неповнолітні, повнолітні непрацездатні діти загиблого (померлого), непрацездатна вдова (вдівець) та непрацездатні батьки отримують одноразову грошову допомогу незалежно від змісту заповіту в розмірі половини частки, яка належала б кожному з них у разі виплати такої допомоги без заповіту.

Не мають права на одноразову грошову допомогу батьки (у тому числі усиновлювачі) та повнолітні діти (у тому числі усиновлені), а також інші особи, які ухилялися від виконання обов’язку щодо утримання загиблої (померлої) особи, якщо ця обставина встановлена судом.