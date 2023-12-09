Зверский обстрел Купянска - есть погибшие гражданские

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Росіяни 9 грудня вдарили по місту Куп’янськ. Поліція документує наслідки злочину на Харківщині.

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Дві жінки 67 і 71 років загинули на місці події. 33-річного чоловіка з пораненнями доставили до місцевої лікарні.

Національна поліція повідомила, що о 15.00 стався артилерійський обстріл міста Куп’янськ. Пошкоджено приватний будинок, гараж, паркан, літня кухня.

За адресою терміново виїхали працівники слідчо-оперативної групи, криміналісти та вибухотехніки. Вони проводять огляди місця події, документують наслідки злочину.

Слідчими вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.