Венгерские перевозчики анонсировали блокаду пограничного пункта пропуска «Захонь – Чоп»

https://racurs.ua/n190188-vengerskie-perevozchiki-anonsirovali-blokadu-pogranichnogo-punkta-propuska-zahon-chop.html

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З понеділка, 11 грудня, протест почнуть угорські перевізники на прикордонному пункті пропуску «Захонь — Чоп».

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Протест, який оголосили в асоціації угорських автоперевізників (MKFE), відбуватиметься «подібно до того, як це зробили польські та словацькі водії». Його уже дозволили в поліції.

Мета демонстрації — привернути увагу Єврокомісії та уряду Угорщини до «серйозного впливу» угоди між Європейським Союзом та Україною — транспортного безвізу, тобто можливості українських фур здійснювати перевезення між ЄС та Україною без додаткових дозволів.

В організації також закликали шукати засоби, які можуть надати можливість на рівні держав-членів стримувати нібито «експансію українських перевізників».