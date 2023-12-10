Рашисты отправили в Луганскую область «автолавки», фото: «Сельская правда»

https://racurs.ua/n190195-50-avtolavok-otpravili-na-luganschinu-rashisty-vmesto-vosstanovleniya-infrastruktury-ova.html

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Російські загарбники у захоплених торік містах позаймали торговельні площі, які вціліли після їхніх штурмів, нічого нового при цьому не будуючи і не відновлюючи.

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Проте ці заходи навіть частково не задовільнили потреби населення, що залишилося. Тому окупанти вирішили виправдатися впровадженням «автолавок». Про це сьогодні, 10 грудня, повідомляється у Telegram-каналі Луганської ОВА.