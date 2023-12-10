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Рашисты отправили в Луганскую область «автолавки», фото: «Сельская правда»
50 «автолавок» отправили на Луганщину рашисты вместо восстановления инфраструктуры — ОВАhttps://racurs.ua/n190195-50-avtolavok-otpravili-na-luganschinu-rashisty-vmesto-vosstanovleniya-infrastruktury-ova.htmlРакурс
Російські загарбники у захоплених торік містах позаймали торговельні площі, які вціліли після їхніх штурмів, нічого нового при цьому не будуючи і не відновлюючи.
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Проте ці заходи навіть частково не задовільнили потреби населення, що залишилося. Тому окупанти вирішили виправдатися впровадженням «автолавок». Про це сьогодні, 10 грудня, повідомляється у Telegram-каналі Луганської ОВА.
Перші 50 кіосків на колесах вже передані з рф так званій «лнр» і доставлятимуть продукти до прифронтових та віддалених районів, де і продаватимуть ці товари, — зазначив очільник ОВА Артем Лисогор. — Навіщо щось відбудовувати, коли слідом за будинками культури на колесах і дротовими телефонами працюватимуть ще й автолавки.
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