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Ракурс
В ВСУ рассказали, где враг чаще всего использует БПЛА. Фото:

На каком направлении враг чаще использует дроны и авиацию, рассказали в ВСУ

10 дек 2023, 18:50
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Українські військові з’ясували на якому напрямку армія рф частіше використовує дрони, а на яких пускає в дію авіацію.


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Виявилося, що на Бахмутському напрямку найчастіше російські загарбники застосовують безпілотники, а авіація працює найчастіше на Лимано-Куп'янському напрямку. Про це начальник служби зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо повідомив в ефірі телемарафону.

Також ці напрямки 9 грудня були обстріляні загарбниками понад 800 осіб. У ворога вистачає артилерійських снарядів, бо «з логістикою все гаразд».

За словами речника, кількість російських атак на Лимано-Куп'янському напрямку упродовж 9 грудня була меншою через крижаний дощ.

Нагадаємо, російська армія застосовує нову тактику на плацдармі ЗСУ у Кринках. Ворог закидує піхоту в тил українських позицій. Перед початком процесу йде масована артпідготовка та авіаудари. Після висадки техніка рф застосовує дими та тікає.

Источник: Ракурс


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