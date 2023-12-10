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В ВСУ рассказали, где враг чаще всего использует БПЛА. Фото:
На каком направлении враг чаще использует дроны и авиацию, рассказали в ВСУhttps://racurs.ua/n190211-na-kakom-napravlenii-vrag-chasche-ispolzuet-drony-i-aviaciu-rasskazali-v-vsu.htmlРакурс
Українські військові з’ясували на якому напрямку армія рф частіше використовує дрони, а на яких пускає в дію авіацію.
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Виявилося, що на Бахмутському напрямку найчастіше російські загарбники застосовують безпілотники, а авіація працює найчастіше на Лимано-Куп'янському напрямку. Про це начальник служби зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо повідомив в ефірі телемарафону.
Також ці напрямки 9 грудня були обстріляні загарбниками понад 800 осіб. У ворога вистачає артилерійських снарядів, бо «з логістикою все гаразд».
За словами речника, кількість російських атак на Лимано-Куп'янському напрямку упродовж 9 грудня була меншою через крижаний дощ.
Нагадаємо, російська армія застосовує нову тактику на плацдармі ЗСУ у Кринках. Ворог закидує піхоту в тил українських позицій. Перед початком процесу йде масована артпідготовка та авіаудари. Після висадки техніка рф застосовує дими та тікає.
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