Венгрия до сих пор блокирует в ЕС решения, связанные с Украиной, все решится на саммите 14−15 декабря

Угорщина досі блокує в ЄС усі рішення, пов’язані з Україною.

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Про це повідомив у мережі Х (Twitter) кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.

Посли ЄС зустрічалися протягом усього дня (в неділю) в Брюсселі. Жодних зрушень, оскільки Угорщина блокує все, що пов’язано з Україною. Якщо це вирішиться, то на саміті ЄС 14−15 грудня, — повідомив Йозвяк.

Європейська комісія надасть Угорщині десять мільярдів євро із «заморожених» раніше грошей від Євросоюзу, повідомляє The Guardian з посиланням на дипломатичні джерела.

Однак, за словами дипломатів, частину грошей нададуть не через «шантаж» премʼєра Угорщини Орбана блокувати переговори про вступ України в ЄС, а нібито через виконання Угорщиною судових реформ.

The Guardian повідомила, що союзники прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана проведуть у Вашингтоні закриту зустріч із представниками Республіканської партії, щоб заблокувати американську допомогу.

Віктор Орбан, з яким коротко зустрівся на інавгурації президента Аргентини Володимир Зеленський, наразі стримує ключові рішення Заходу щодо України. Наразі від Угорщини залежать такі чотири важливі питання:

Макрофінансовий пакет на 50 млрд євро на 2024−2027 роки;

Військова допомога від ЄС на 20 млрд євро на 2024−2027 роки;

500 млн євро поточної військової допомоги (Угорщина вже блокує);

Початок переговорів про вступ України до ЄС.

Минулого тижня Орбан зустрічався з президентом франції Еммануелем Макроном, який запросив угорського колегу до Парижа, щоб обговорити позицію Будапешта щодо України.