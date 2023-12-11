Морскую коалицию для помощи Украине создали Великобритания и Норвегия

https://racurs.ua/n190220-morskuu-koaliciu-dlya-pomoschi-ukraine-sozdali-velikobritaniya-i-norvegiya.html

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Велика Британія та Норвегія створили «морську коаліцію» для допомоги Україні у Чорному морі. Лондон передасть Україні два мінно-пошукові кораблі класу Sandown.

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Про це йдеться на сайті британського уряду. За заявою Лондона, ці кораблі «допоможуть врятувати життя на морі та відкриють життєво важливі експортні маршрути».

У Британії уточнюють, що до «корабельної коаліції» приєднається Норвегія.

У відомстві повідомили, що нове об'єднання країн постачатиме кораблі та інші транспортні засоби ЗСУ для зміцнення здібностей ведення бойових дій на морі.

Нова Коаліція з морських можливостей координуватиме підтримку, яку Британія, Норвегія та інші країни надають Україні. У довгостроковій перспективі це допоможе Україні перетворити свій військово-морський флот, зробивши його більш сумісним із західними союзниками, з НАТО та зміцнити безпеку в Чорному морі, — зазначив міністр оборони Британії Грант Шаппс.

Крім того, у Лондоні зазначили, що вже найближчим часом передадуть Києву два кораблі для розмінування. Йдеться про тральщики Sandown (MCMV). Судна буде закуплено Україною за допомогою експортно-кредитного агентства Великої Британії.

Кораблі класу Sandown оснащені двома дизельними двигунами, які забезпечують максимальну швидкість 31,4 км/год. Судна оснащені тралами для пошуку та знешкодження мін. Крім того, вони мають зенітне та протичовнове озброєння. Мінно-пошукові кораблі класу Sandown можуть також використовуватися як патрульні. Вони озброєні 30-мм гарматою та п’ятьма кулеметами різних калібрів.