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Ракурс
Зеленский пообщался с Орбаном в Аргентине. Фото: ОП

Зеленский пообщался с Орбаном в Аргентине (ФОТО)

10 дек 2023, 19:20
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Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.


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Коротка розмова між політиками відбулася сьогодні, 10 грудня, під час церемонії інавгурації новообраного президента Аргентини. Говорили очільники двох країн у ложі для гостей. Кадри їхнього спілкування показав офіційний Youtube-канал Сенату Аргентини.

В Офісі президента України поки не коментували деталей спілкування Зеленського та Орбана.

Водночас Зеленський у Telegram повідомив, що взяв участь в інавгурації Хав'єра Мілея та привітав нового аргентинського президента. Висловив упевненість, що двостороння співпраця між Україною та Аргентиною й надалі розширюватиметься.

Зеленський поспілкувався з Орбаном в Аргентині. Скріншот з відео

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прибув до Аргентини на інавгурацію нового президента. У Буенос-Айресі провів низку важливих для країни зустрічей, зокрема, зустрівся президентами Парагваю, Уругваю та Еквадору. Головними темами під час переговорів були співпраця та українська формула миру.

Источник: Ракурс


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