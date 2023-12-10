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Зеленский пообщался с Орбаном в Аргентине. Фото: ОП
Зеленский пообщался с Орбаном в Аргентине (ФОТО)https://racurs.ua/n190212-zelenskiy-poobschalsya-s-orbanom-v-argentine-foto.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.
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Коротка розмова між політиками відбулася сьогодні, 10 грудня, під час церемонії інавгурації новообраного президента Аргентини. Говорили очільники двох країн у ложі для гостей. Кадри їхнього спілкування показав офіційний Youtube-канал Сенату Аргентини.
В Офісі президента України поки не коментували деталей спілкування Зеленського та Орбана.
Водночас Зеленський у Telegram повідомив, що взяв участь в інавгурації Хав'єра Мілея та привітав нового аргентинського президента. Висловив упевненість, що двостороння співпраця між Україною та Аргентиною й надалі розширюватиметься.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прибув до Аргентини на інавгурацію нового президента. У Буенос-Айресі провів низку важливих для країни зустрічей, зокрема, зустрівся президентами Парагваю, Уругваю та Еквадору. Головними темами під час переговорів були співпраця та українська формула миру.
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