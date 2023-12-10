Зеленський в Аргентині провів низку важливих зустрічей. Фото: ОП

https://racurs.ua/ua/n190210-zelenskyy-v-argentyni-proviv-nyzku-vajlyvyh-zustrichey.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський в Аргентині зустрівся з керівництвом іноземних країн.

.

У Буенос-Айресі глава держави провів низку важливих для України зустрічей. Були переговори з президентами Парагваю, Уругваю та Еквадору. Головними темами під час переговорів були співпраця та українська формула миру. Про це повідомила прес-служба Офісу президента.

Зеленський подякував парагвайському президенту Сантьяго Пеньї за рішучу підтримку України в межах міжнародних організацій. Також під час зустрічі вони зокрема обговорили шляхи розвитку торгівлі між Україною та Парагваєм.

Парагвайському колезі Зеленський повідомив про успіхи в імплементації української формули миру та результати трьох зустрічей радників із питань національної безпеки та зовнішньої політики.

А президенту Уругваю Луїсу Лакальє Поу Зеленський подякував за підтримку суверенітету й української територіальної цілісності. Особливу увагу вони приділили перспективі проведення саміту Україна — Латинська Америка.

Також Зеленський обговорив з президентом Еквадору Даніелем Нобоа двосторонню співпрацю у безпековій сфері, діджиталізації, торгівлі сільськогосподарською продукцією.

Нагадаємо, 9 грудня президент України Володимир Зеленський повідомив, що прямує до Аргентини на інавгурацію новообраного президента Хав'єра Мілея. Дорогою до країни він зустрівся прем'єр-міністром Республіки Кабо-Верде. Глава держави наголосив, що це була перша зустріч в історії двосторонніх відносин між країнами.