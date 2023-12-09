Зеленський вирушив до Аргентини на інавгурацію президента Мілея

https://racurs.ua/ua/n190189-zelenskyy-vyrushyv-do-argentyny-na-inavguraciu-prezydenta-mileya.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що прямує до Аргентини на інавгурацію новообраного президента Хав'єра Мілея.

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Дорогою до країни він зустрівся прем'єр-міністром Республіки Кабо-Верде. Ця перша зустріч в історії двосторонніх відносин між країнами, додав він.

Раніше Мілей висловив свою підтримку Україні, поспілкувався із Зеленським телефоном та запропонував провести в Аргентині конференцію щодо досягнення миру в Україні за участі латиноамериканських країн. У відповідь Зеленський запросив Мілея до Києва.

Інавгурація аргентинського політика запланована на 10 грудня.