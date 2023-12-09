Ракурсhttps://racurs.ua/
Зеленский улетел в Аргентину на инаугурацию президента Милея
Зеленский улетел в Аргентину на инаугурацию президента Милеяhttps://racurs.ua/n190189-zelenskiy-uletel-v-argentinu-na-inauguraciu-prezidenta-mileya.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що прямує до Аргентини на інавгурацію новообраного президента Хав'єра Мілея.
.
Дорогою до країни він зустрівся прем'єр-міністром Республіки Кабо-Верде. Ця перша зустріч в історії двосторонніх відносин між країнами, додав він.
Раніше Мілей висловив свою підтримку Україні, поспілкувався із Зеленським телефоном та запропонував провести в Аргентині конференцію щодо досягнення миру в Україні за участі латиноамериканських країн. У відповідь Зеленський запросив Мілея до Києва.
Інавгурація аргентинського політика запланована на 10 грудня.
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...