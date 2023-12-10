Зеленський поспілкувався з Орбаном в Аргентині. Фото: ОП

https://racurs.ua/ua/n190212-zelenskyy-pospilkuvavsya-z-orbanom-v-argentyni-foto.html

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Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

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Коротка розмова між політиками відбулася сьогодні, 10 грудня, під час церемонії інавгурації новообраного президента Аргентини. Говорили очільники двох країн у ложі для гостей. Кадри їхнього спілкування показав офіційний Youtube-канал Сенату Аргентини.

В Офісі президента України поки не коментували деталей спілкування Зеленського та Орбана.

Водночас Зеленський у Telegram повідомив, що взяв участь в інавгурації Хав'єра Мілея та привітав нового аргентинського президента. Висловив упевненість, що двостороння співпраця між Україною та Аргентиною й надалі розширюватиметься.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прибув до Аргентини на інавгурацію нового президента. У Буенос-Айресі провів низку важливих для країни зустрічей, зокрема, зустрівся президентами Парагваю, Уругваю та Еквадору. Головними темами під час переговорів були співпраця та українська формула миру.