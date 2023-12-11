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Игнат объяснил, почему воздушную тревогу в Киеве объявили после взрывов
Игнат объяснил, почему воздушную тревогу в Киеве объявили после взрывовhttps://racurs.ua/n190223-ignat-obyasnil-pochemu-vozdushnuu-trevogu-v-kieve-obyavili-posle-vzryvov.htmlРакурс
Ігнат пояснив, чому повітряну тривогу у Київ оголосили вже після вибухів у ніч на 11 грудня.
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Речник ПС наголосив, що окупанти приблизно о 4.00 випустили балістичні ракети, які летять дуже швидко.
Це відбувається вже не вперше, адже балістика летить надзвичайно швидко. Буквально — лічені хвилини для того, аби відреагувати протиповітряній обороні та їх знищити, — пояснив Ігнат.
Як розповів речник, якими саме балістичними ракетами росіяни атакували Київ цієї ночі, поки невідомо. Наразі фахівці вивчають двигуни збитих ракет, щоб встановити їх тип.
Нагадаємо, що протиракетна оборона України збила усі вісім балістичних ракет над столицею та Київською областю.
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