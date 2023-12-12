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Ракурс
Масштабный сбой произошел в работе оператора «Киевстар». Фото:

Масштабный сбой произошел в работе оператора «Киевстар»

12 дек 2023, 08:49
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Збій у роботі мобільного оператора «Київстар» стався сьогодні вранці, 12 грудня.


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Про проблеми зі зв’язком повідомляли абоненти оператора. Про збій повідомляли користувачі з різних куточків України. Про це вони пишуть під постом «Київстару» у соціальній мережі Facebook.

Сайт мобільного оператора станом на вранці на момент публікації новини був тимчасово недоступний.

Згодом у «Київстарі» офіційно підтвердили технічний збій. У Facebook компанія зазначила, що внаслідок аварії можуть бути недоступні послуги зв`язку та доступу в інтернет у частини абонентської бази. Також оператор запевнив, що спеціалісти компанії працюють над усуненням.

На час усунення технічних складнощів речниця компанії Ірина Леліченко порадила абонентам скористатися послугою «Національний роумінг».

Нагадаємо, влітку в українському уряді заявили, що в Україні мобільні оператори на два роки резервуватимуть номери загиблих чи зниклих захисників.

Источник: Ракурс


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