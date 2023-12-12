Партизаны проникли на базу российских штурмовиков в Крыму. Фото: «Атеш»

https://racurs.ua/n190255-partizany-pronikli-na-bazu-rossiyskih-shturmovikov-v-krymu-foto.html

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Українські партизани проникли на територію 56-го гвардійського десантно-штурмового полку у Феодосії в тимчасово окупованому Криму.

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Представники руху опору зафіксували на базі загарбників вертольоти Мі-8, які ворог використовує для евакуації поранених. Джерела повідомили, що через інтенсивні бої полк зазнає великих втрат серед особового складу, у тому числі в ході погано організованих штурмів. Про це партизанський рух «Атеш» 12 грудня повідомив у Telegram.

Зазначається, що російське командування поповнює втрати ув’язненими. Це сильно підриває дисципліну у підрозділі десантників та викликає невдоволення насамперед командирів на місцях.

Нагадаємо, у листопаді агент партизанського руху «АТЕШ» провів розвідку в одній з частин окупантів у Феодосії. Там він виявив автомобільні бокси та дав координати казарм, штабу та складів з боєприпасами.